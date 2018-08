Diciotti, Di Maio a muso duro: o la Ue decide, o stop ai contributi italiani

di Antonio Pannullo

Di Maio scuote la Ue latitante. La questione della nave Diciotti, ferma al posto di Catania con decine di clandestini, molti dei quali ammalati di scabbia, scalda la politica italiana e non solo italiana, poiché la Ue brilla ancora una volta per la sua ignavia: da una parte gli sconfitti della sinistra che approfittano di questa emergenza per inscenare pietose manifestazioni e passerelle dei vecchi politici di sinistra, dall’altra il governo italiano che continua a dare la precedenza agli interessi degli italiani, nonostante i poteri forti abbiano già cominciato l’offensiva contro i sovranisti. Dopo le dichiarazioni del vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, adesso interviene decisamente l’altro vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, con un chiaro ultimatum alla Ue, che anche in questa vicenda sta brillando per la sua assenza e mancanza di decisione: “O l’Unione europea interviene e decide, o potremo decidere di fermare i nostro 20 miliardi di euro di contributi a Bruxelles”, ha detto Di Maio, sottolineando anche in questa occasione l’unità del governo del cambiamento. Coesione immediatamente confermata da Salvini, che ha plaudito alla sortita di Di Maio. La Ue ha pigramente indetto una riunione sulla vicenda per domani, mentre la sorte dei clandestini è appesa a un filo, stretta tra i rifiuti di accoglienza da parte della Ue la necessità dell’Italia di proteggersi dalla sconsiderata invasione di clandestini, non rifugiati, messa in atto dai governi precedenti con la complicità della Ue.