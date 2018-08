Diciotti, al corteo al porto di Catania le “magliette rosse” si insultano tra loro (video)

di Redazione

E’ un video significativo quello che Repubblica ha messo in rete: i manifestanti anti-Salvini accorsi al porto di Catania per chiedere lo sbarco dei migranti della nave Diciotti (poi avvenuto nella notte di sabato) al di là dello slogan “fateli scendere” non sono certo uniti tra di loro. I militanti di LeU infatti non hanno gradito la presenza degli attivisti dem e li hanno contestati. Il fronte delle “magliette rosse”, dunque, alla prima prova di piazza ha offerto lo spettacolo consueto cui si assiste da anni: spezzoni di sinistra che litigano tra loro.