Di Maio si confessa: «Meno male che non abbiamo fatto il governo col Pd»

di Fulvio Carro

I giorni in cui si ventilava il governo Cinquestelle-Pd sono stati difficili. Perché nell’elettorato c’era la sensazione che, pur di andare a Palazzo Chigi, i grillini avrebbero fatto patti anche con il diavolo. Bastava dare un’occhiata ai social per capirlo: il M5S – che si era presentato come il partito rivoluzionario – faceva accordi proprio con quei democratici che erano stati sbattuti fuori a suon di calci elettorali. Ora Luigi Di Maio lo confessa, meno male che Salvini c’è: «Con il senno di poi sono felice che le cose siano andate così. Con la Lega è andata davvero bene». Il contratto di governo è stato utile, «le cose che non sono nel contratto non si fanno». E questo ha aiutato l’intesa. Il vicepremier e ministro dello Sviluppo e del lavoro lo dice ai microfoni di Radio 24. Di Maio si è mostrato soddisfatto del sostegno convinto della Lega al decreto dignità e aggiunge: «È assurdo che un partito che si definisce di sinistra, il Pd, lo ha osteggiato, mentre è sostenuto da partiti che vengono definiti di destra». Sulla Tav «con Salvini un’intesa la troviamo sempre. Ci intendiamo al volo, lo abbiamo visto in questi mesi…». Infine, sul fronte internazionale, conclude Di Maio, «ci onora la stima di Trump», mentre, intanto, ai tavoli europei «abbiamo ottenuto risultati concreti».