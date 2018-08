Di Maio disinnesca Fico: parla a titolo personale, l’ha sempre pensata così

di Franco Bianchini

«Credo che Roberto Fico come presidente della Camera abbia tutto il diritto di esprimere la sua opinione ma il governo compatto nel portare la linea che è quella del premier Conte», il quale «ha detto l’Europa batta un colpo». Lo ha detto ad Agorà su Rai Tre il vicepremier Luigi Di Maio, commentando il caso della nave Diciotti. Un modo elegante per prendere le distanze da Fico, che sta creando parecchi problemi con le sue uscite pro-migranti che vengono sbeffeggiate anche sul web ed etichettate come boldrinate. Poi Di Maio aggiunge: «Non credo proprio che Fico sia un problema del Movimento, quelle sono sempre state le idee di Roberto». In sostanza, il presidente della Camera parla a titolo personale e non impegna l’esecutivo e i Cinquestelle. «Abbiamo a cuore la salute delle persone che stanno su quella nave ma non accetto lezioni da chi in questi giorni sta facendo le sfilate sul ponte della Diciotti e non si è degnato di venire ai funerali dei morti del ponte Morandi a Genova», incalza Di Maio attaccando il Pd e la stessa Boldrini. «Che vadano a fare le sfilate al porto di Catania quelli che in questi anni il tema dell’immigrazione l’hanno fatto diventare così grande da farlo esplodere come un bubbone, mi sembra veramente ridicolo. Quelle persone – ha rimarcato Di Maio – non dovrebbero stare qui a farci la lezioncina. Dovrebbero chiedere scusa agli italiani per tutto quello che hanno creato». Poi specifica: «Noi diamo 20 miliardi ogni anno all’Unione europea e ce ne rientrano poco più di 10. Vogliamo anche contribuire in maniera netta al bilancio dell’Unione europea, ma se c’è un progetto, una volontà di aiutarci in maniera reciproca. Altrimenti io con 20 miliardi altro che quota 100 per superare la Fornero, faccio quota 90 o 80…».