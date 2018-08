Daisy, Salvini a Battista: «Le ho dato piena solidarietà, perchè non lo dici?»

Botta e risposta tra Matteo Salvini e l’editorialista del “Corriere della Sera” Pierluigi Battista. Il ministro dell’Interno era stato citato in un articolo – “Ministro, faccia una gestoper Daisy“ – a proposito di una solidarietà troppo “tiepida” dimostrata nei confronti della nostra atleta colpita da balordi con un uovo e sulla quale era stata imbastita la montatura razzista poi venuta pateticamente meno. Chiamato in causa, Salvini non ci sta e ha risposto così a Battista: «Lei che è così prodigo di consigli, cosa le costa rileggere le agenzie di stampa e il suo stesso giornale prima d’accusarmi d’aver ignorato Daisy Osakue?». Inizia così, rigettando il rimprovero, la lettera di Salvini: «Alla ragazza ferita dal lancio di uova a Moncalieri avevo espresso doverosa solidarietà. In particolare, il 30 luglio scorso avevo ribadito: “Ogni aggressione va punita e condannata, sono e sarò sempre a fianco di chi subisce violenza. Spero di incontrare Daisy e vederla gareggiare il prima possibile”».

L’invito rivolto a Battista è stato quello di rivedere le dichiarazioni apparse sul tema. E attacca: «Che le costa rileggere le agenzie e il suo stesso giornale, dottor Battista? Perché dare l’impressione che una firma autorevole del Corriere della Sera sia animata da un’attenzione selettiva nei confronti del sottoscritto, così da potermi accusare d’aver ignorato Daisy? Allontani da sé questa sgradevole impressione. Faccia un gesto per ristabilire la verità dei fatti». Pierluigi Battista ha replicato con una battuta: «Ho appena fatto stampare su una t-shirt il volto della nostra atleta Daisy Osakue. Ne ordino un’ altra anche per lei? O una felpa, se preferisce».