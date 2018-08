Daisy e il razzismo, l’imbarazzato dietro-front di Mentana: «Ma l’allarme resta…»

di Monica Pucci

«L’episodio di Moncalieri non c’entra col razzismo: lo dicono gli stessi autori, non c’è più motivo di dubitarne». Però l’allarme razzismo, nonostante le bufale, resta. La sintesi del pensiero di Enrico Mentana è questa: ci siamo sbagliati a enfatizzare l’episodio di Moncalieri però la colpa è del fatto che con questo governo la gente pensa che ci sia più intolleranza e quindi c’è davvero.

Ma i fatti separati dalle opinioni, come vecchia regola del giornalismo, no? «È un sollievo sapere che invece le cose hanno una spiegazione diversa. Che ci sia una accresciuta ostilità nei confronti dei neri in giro per il paese resta fuori discussione. Ma è molto meglio per tutti che non fosse un atto di razzismo quello verso Daisy. Non si sposta purtroppo di un centimetro il discorso sul peso dell’intolleranza (e lo conferma anche tutto l’odio versato a lato della storia, fino a scavare nel passato dei genitori della ragazza, come se potesse scalfire il suo ruolo di vittima), ma ogni vicenda che si rivela meno grave di come appariva è bene per tutti, e chiarire il suo reale svolgimento è interesse generale, e soprattutto di chi fa il giornalista. Quando una ragazza nera italiana lancia un allarme, ed è oltretutto una atleta motivo di orgoglio nazionale, quell’allarme va raccolto e ascoltato. Ma se l’allarme risulta poi fuori luogo, allora è doveroso darne notizia con altrettanta evidenza, e senza imbarazzi», dice il popolare giornalista.

L’imbarazzo, in realtà, un po’ trapela. Del resto basta leggere il post con cui Mentana, il giorno dopo l’episodio dell’uovo, sentenziava sulla matrice razzista della “goliardata”. Senza esitazioni, senza imbarazzi. «Salvini, Di Maio, ma come si fa a dire che non c’è un aumento allarmante di episodi di intolleranza nei confronti dei neri in questo paese? Non è che perché i partiti di opposizione stanno lì imbambolati a decidere cosa fare sul presidente della Rai potete pensare che dorma anche l’informazione. Gli episodi si accumulano. Stanotte un’atleta della nazionale italiana di atletica (ve lo sottolineo perché siete sovranisti), Daisy Osakue, di origine sudafricana, è stata aggredita a Moncalieri mentre rincasava da un gruppo di giovani. L’hanno colpita in piena faccia. È a rischio la sua partecipazione agli europei di Berlino. Cosa erano, sostenitori di altre nazionali? Anche se si sta al mare non si può nascondere la testa sotto la sabbia…», aveva scritto il direttore della Sette. Quel post è ancora sulla sua pagina.