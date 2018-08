“Da zero a cento” di Baby K sale sul trono della classifica airplay (video)

di Redazione

La classifica airplay (dal 10 agosto al 16 agosto) ha un nuovo brano leader: Da zero a cento di Baby K (+1). Non ti dico no dei Boomdabash & Loredana Bertè guadagna due posizioni e chiude la settimana al secondo posto. Si confermano in terza posizione i Thegiornalisti con Felicità puttana. La più alta nuova entrata della settimana è La stessa di Alessandra Amoroso (posizione 34). Completano la top 10 Amore e capoeira di Takagi & Ketra (quarto, -3), Una grande festa di Luca Carboni (stabile al quinto posto), I Believe di Bob Sinclar (sesto, +2), Faccio quello che voglio di Fabio Rovazzi (settimo, -1), Low di Lenny Kravitz (ottavo, -1), We can do better di Matt Simons (nono, +3) e My Life is going on di Burak Yeter & Cecilia Krull (decimo, +5).