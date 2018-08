Da Giuliano – Milano

di Redazione

Via Paolo Sarpi, 60 – 20154 Milano

Tel. 02/341630

Sito Internet: www.pizzeriadagiulianomilano.it

Tipologia: pizzeria

Prezzi: porzione di margherita normale 6,50 €, abbondante 7€, farcita 8€

Giorno di chiusura: Lunedì

OFFERTA

Giuliano è aperto dal 1969 e non ha mai subito crisi, la sua pizza al trancio è davvero golosa: l’impasto, che sviluppa moltissimo in verticale, è coperto da una salsa di pomodoro genuina e da una mozzarella filante di discreta qualità. Noi abbiamo provato sia la versione classica, la margherita, sia quella con speck e funghi trifolati, trovandole entrambe gradevoli. Si può scegliere la versione mini, classica e maxi, ma con due tranci si è già molto soddisfatti e la spesa è davvero contenuta; inoltre, sono moltissimi gli ingredienti che si possono aggiungere per personalizzare la propria fetta, tagliati al momento o cucinati in giornata. Nel menù c’è anche una buona scelta di piatti fatti in casa ma è la pizza (anche da asporto) la vera prelibatezza di Giuliano.

AMBIENTE

Il locale avrebbe bisogno di una ristrutturazione, ma quando si entra la sensazione “vecchia Milano”, con tavoli coperti di fogli di carta, bicchieri da osteria e sedie di paglia è così forte e caratteristica che si perdona la decadenza dell’ambiente.

SERVIZIO

Attento e cordiale, molto veloce nel portare i tranci di pizze scelti, colorito nel prendere le ordinazioni e nel consigliare i piatti.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –