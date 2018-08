Come nell’Attimo fuggente: il deputato di Fratelli d’Italia sale sullo scranno in difesa degli insegnanti

di Redazione

Approda alla Camera L’Attimo Fuggente, il film cult diretto da Peter Weir con Robin Williams nei panni dell’insegnante mentore che ogni alunno vorrebbe avere. L’occasione, il dibattito sul dl dignità nell’articolato relativo agli insegnanti diplomati magistrali che a causa del decreto sono esclusi dall’insegnamento. A incarnare il Williams a Montecitorio, il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone, membro della commissione Cultura. Salito sul suo scranno come forma di protesta in difesa dei diplomati magistrali da settimane davanti alla Camera in sit in, Mollicone ha ripercorso la scena madre dell’Attimo Fuggente, imitando il professore Keating che, dritto con i piedi sulla cattedra, invitava i suoi studenti a salire sui banchi perché «È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un’altra prospettiva».

Una protesta simbolica nel segno dell’Attimo fuggente

Così il film, così alla Camera con Mollicone che si erige in piedi sul suo scranno declamando la frase simbolo del capolavoro di Weir. Il presidente della Camera Roberto Fico lo ha subito richiamato all’ordine, chiedendogli più volte di sedersi, e chiedendo l’intervento degli assistenti parlamentari. ‘Questo film- scrive sulla sua pagina Facebook il deputato di Fratelli d’Italia- dovrebbe essere proiettato in tutte le scuole. E tra le maestre che questo decreto licenzia, ce ne sono tante che hanno la stessa vocazione all’insegnamento». Gli insegnanti, almeno a leggere i commenti sulla bacheca, hanno apprezzato la protesta simbolica.