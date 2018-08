Come la pensava Marchionne sulle ferie d’agosto: “In ferie da cosa?” (video)

di Carlo Marini

Sergio Marchionne e il mese di agosto: «Sono tutti in ferie? Ma in ferie da cosa?». L’aneddoto raccontato dal manager scomparso il 25 luglio a Zurigo, è diventato virale. Nel 2013, nel corso di un suo intervento davanti agli studenti dell’Università Bocconi, Marchionne raccontava i suoi primi mesi estivi alla Fiat. Il manager nato a Chieti e scomparso, si concentrava sul”‘provincialismo” italiano e sulla tendenza ad andare in ferie ad agosto. Dopo la scomparsa del dirigente, il discorso è diventato virale sui social network.

Marchionne: “La Fiat perdeva 5 milioni al giorno…”

«Nel 2004 – racconta Marchionne nel suo discorso agli studenti – io la Fiat perdeva 5 milioni di euro al giorno. Vado in ufficio ad agosto e non c’era nessuno. Chiedo: “La gente dov’è?” “Sono in ferie”. Mi sono trovato con un altro manager e andavo per le stanze non c’era una persona. Parliamo di una multinazionale che perdeva 5 milioni al giorno. In Brasile o in America se ne fregano delle ferie ad agosto. Ad agosto si lavora. Anche questo atteggiamento estremamente provinciale per cui si diceva: “Noi siamo la Fiat e stabiliamo quando il mondo va in ferie”, è la più errata. Il mondo se ne frega…»