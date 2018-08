Coldiretti, l’estate cambia il menu in spiaggia: insalate per un italiano su 4

di Redazione

Arriva l’estate, impazza il solleone e con il caldo cambia anche il menu degli italiani. Soprattutto in spiaggia, dove più di uno su quattro, il 27 per cento, per l’esattezza, porta da casa insalata di riso, pasta, pollo o mare. A segnalarlo è un’indagine effettuata dall’Ixè per Coldiretti che ha tracciato la classifica dei menu degli italiani che mangiano in spiaggia resistendo a divieti e bon ton. Anche per effetto delle alte temperature, sul podio delle preferenze per l’ora di pranzo sotto l’ombrellone a seguire ci sono, sottolinea la Coldiretti, la caprese (19 per cento) e la macedonia (18), cibi particolarmente rifrescanti che aiutano ad affrontare il clima torrido. Solo in pochi, si legge ancora nella ricerca Ixè, non si preoccupano delle calorie e non rinunciano a parmigiana (6 per cento), lasagna (5) o polpette (3).

Modifiche anche al carrello della spesa

Sempre secondo il sondaggio…

