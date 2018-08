Ceresio 7 – Milano

di Redazione

Ceresio 7

Via Ceresio, 7 – 20154 Milano

Tel. 02/31039221

Sito Internet: www.ceresio7.com

Tipologia: ristorante / american bar

Prezzi: cocktail da 16€

Giorno di chiusura: mai

OFFERTA

Famoso per la vista eccezionale che si gode dalle terrazze, Ceresio 7 è noto anche per i suoi ottimi cocktail, molti dei quali particolari e dal gusto originale. Oltre ai miscelati, la carta propone un’ampia varietà di vini e Champagne, come il Signature a base di acquavite di Moscato, ribes e Champagne rosé, dal gusto molto intenso e deciso. Lo abbiamo affiancato a un “Resio C’è” a base di rum scuro, liquore di albicocca, zenzero, ananas e lime, equilibrato e fresco, entrambi accompagnati da una serie di stuzzichini a base di tartare di carne, mozzarella, frolle salate ripiene di formaggio, chips di verdure e delle gustose focaccine farcite con un’ottima mortadella.

AMBIENTE

Un bar-ristorante attorniato da due terrazze da cui si vede uno dei migliori skyline della città, arredato con poltrone, divanetti e tavoli dal design moderno e contemporaneo.

SERVIZIO



Veloce e cortese. Non accettano prenotazioni, per cui spesso ci sono tempi di attesa lunghi.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –