Catania, ci mancava solo la Kyenge in pellegrinaggio alla Diciotti…

di Lorenza Mariani

Ci mancava solo lei: dopo l’interminabile sfilata di esponenti del Pd in pellegrinaggio alla nave Diciotti al porto di Catania, oggi a chiudere il carnet della danza buonista ha provveduto l’ex ministra Kyenge che, tanto per differenziarsi un po’, ha pensato bene di recarsi all’approdo siciliano a sbarco ormai concluso, puntando a far parlare di sé e dei migranti ringraziando il personale dell’imbarcazione della Guardia Costiera.

La Kyenge a Catania fuori tempo massimo

Ecco, giusto la tempistica (fuori tempo massimo) e il target (gli operatori e non già direttamente gli extracomunitari) che hanno motivato la visita della Kyenge sono riusciti ad evitare che la europarlamentare ricadesse – ancora una volta – nel già visto, già sentito, già fatto; perché per tutto quanto il resto – compresa l’intervista rilasciata a Catania Today – la Kyenge ripete fino alla noia quanto recitato come un mantra negli ultimi anni, snocciolando ovvietà trite e ritrite inanellate con le solite pillole di buonismo demagogico ormai stancamente note alla platea mediatica e all’auditorio sociale internazionale. E così, dall’«impegno e sacrificio» baroccamente riperticati dall’ex ministra coordinate che a sua detta animano le speranze dei migranti che fanno rotta sull’Italia– fino all’attacco al cuore del dibattito sulla questione dei flussi migratori che, ribadisce la Kyenge nell’intervista, «qualifica, ovvero disqualifica chi se ne fa interprete», passando per le accuse mosse contro un «Paese che si trasformando in stato punitivo», c’è davvero tutto quanto anima e giustifica buonismo d’accatto e retorica dem. E ancora, dalla immancabile criminalizzazione delle azioni di governo al plauso rivolto alla magistratura intervenuta a gamba tesa sulla vicenda Diciotti, gli slogan riproposti dalla Kyenge sono davvero tanti.; così tanti che sarebbe davvero troppo menzionarli tutti. Soluzioni diverse proposte su quella che è una crisi endemica, però, nessuna. Ma anche questa non è una novità. Purtroppo…