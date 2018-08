Caso Diciotti, ora va cambiata la permissiva legge sull’immigrazione

di Giancarlo Cremonini

Riceviamo da Giancarlo Cremonini e volentieri pubblichiamo:

Quello che sta succedendo in questi caldi giorni di agosto alla nave Diciotti della Guardia Costiera e ai clandestini che trasporta è emblematico di un Paese spaccato che non riesce più a trovare la via della autorevolezza, interna ed esterna, e della armonia e unità di intenti. Va detto, innanzitutto, che quello che sta facendo il ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini per fermare l’immigrazione clandestina è meritorio, condivisibile e degno di lode. Però la sua azione dà l’idea della tattica e non della strategia, del breve e non del lungo respiro. Pare più un mettere toppe, necessarie, a destra e a manca che non il tentativo di risolvere il problema in modo razionale, ordinato e definitivo mettendo mano, se necessario, anche al corpo normativo che regola il settore della immigrazione e del diritto di asilo che è troppo lassista e permissivista e si presta a gravi e innumerevoli truffe e abusi a a un business dell’accoglienza che ha dello scandaloso.

Quando venne formato l’attuale governo Matteo Salvini chiese ed ottenne per sé l’importante e strategica poltrona di ministro dell’Interno che, come noto, ha la responsabilità di mantenere l’ordine pubblico, reprimere la criminalità e coordinare tutte le forze di polizia oltreché di interfacciarsi con le forze di polizie estere tramite l’Interpol. Inopinatamente, però, Salvini lasciò il ministero delle Infrastrutture, da cui dipende la Guardia Costiera, nelle mani dei Cinque Stelle la cui posizione riguardo alla immigrazione non è mai stata del tutto chiara anche a causa delle diverse anime del Movimento. Questo è stato un errore gravissimo ed una leggerezza imperdonabile di Salvini e della Lega. Non è possibile, infatti, combattere efficacemente l’immigrazione clandestina con una Guardia Costiera fuori controllo che non solo non collabora pienamente con gli Interni ma, addirittura, fa cose che sono in contrasto con le disposizioni emanate del Viminale.

Questo inconveniente grave lo aveva già sperimentato sulla sua pelle l’ex ministro dell’Interno del Partito Democratico Marco Minniti il quale vedeva i suoi sforzi vanificati dalla Guardia Costiera che, prendendo ordini di Graziano Del Rio noto buonista cattocomunista filo immigrazione, invece di respingere i clandestini li andava a prendere fin quasi sul bagnasciuga libico. Così come un aquila non può volare con una sola ala, l’immigrazione non si può sconfiggere senza avere sotto controllo gli Interni e le Infrastrutture. Se a ciò aggiungiamo che i vertici della Guardia Costiera sono stati tutti nominati da Renzi e Gentiloni, il quadro da grave diventa drammatico. Quanto poi alla vicenda della nave Diciotti va detto onestamente che Salvini si è mosso forse troppo emotivamente e si è andato a cacciare in un “cul de sac” da cui molto difficilmente potrà uscire vittorioso. La nave Diciotti, infatti, è una nave militare italiana che è andata di sua iniziativa a prendere i clandestini in acque maltesi. Nessuno aveva sollecitato il suo intervento. A questo punto appare veramente difficile pretendere che altri Paesi si accollino l’accoglienza di questa gente che noi siamo andati a prendere. Ha sbagliato la Guardia Costiera a operare in acque di non sua giurisdizione ed in contrasto alla legge del mare ed alle disposizioni ricevute e, pertanto e purtroppo, i clandestini alla fine ce li dovremo prendere anche perché non li possiamo lasciare a bordo in eterno, per ovvie ragioni igienico-sanitarie e umanitarie e anche perché non si può tenere una nave del valore della Diciotti ferma in porto.

Questa volta è andata così ma la lezione deve far capire a Matteo Salvini che ci vuole una strategia di lungo respiro per fermare il fenomeno della immigrazione e, soprattutto, ci vogliono degli alleati di governo fidati e leali cosa che i Cinque Stelle sembrano assolutamente non essere. Occorre modificare in senso restrittivo la legislazione in materia di immigrazione, protezione umanitaria e asilo. Matteo Salvini ha predisposto un decreto legge in materia che va in tal senso e che sarà presentato a breve al Consiglio dei ministri. Sarà interessante vedere se i Cinque Stelle saranno disposti a sottoscriverlo ed a votarlo in sede parlamentare magari a scrutinio segreto, tenuto conto delle posizioni in senso nettamente contrario più volte espressi dal presidente della Camera Fico. Appare, inoltre, auspicabile procedere a un turn over dei vertici della Guardia Costiera cercando di svincolare la stessa dal ministero delle Infrastrutture e di porla, come già avviene per i carabinieri, alla doppia dipendenza da Interni e Difesa, come è logico e giusto che sia. La vicenda Diciotti è stata un banco di prova ed una lezione per tutti, la speranza è che se ne traggano i dovuti insegnamenti perché questo Paese non può e non vuole più essere considerato lo zimbello dell’Europa né diventare il mega hotspot dell’Unione Europea.