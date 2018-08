Capretto legato al passeggino per la festa islamica. Un uomo denunciato a Napoli (video)

di Redazione

Un uomo in giro per Napoli con un capretto legato e trasportato con un passeggino. Questa la scena che si è trovato davanti Salvatore Iodice, consigliere dei Verdi nella Seconda Municipalità di Napoli, in via Annunziata, non lontano da piazza Garibaldi dove questa mattina centinaia di musulmani si sono ritrovati per celebrare la Eid Al Adha, la Festa islamica del Sacrificio durante la quale è tradizione macellare un bovino o un ovino. Se in piazza Garibaldi non è stato compiuto alcun sacrificio di animali, era invece probabilmente questa l’intenzione dell’uomo che in via Annunziata trasportava il capretto con le zampe legate e costretto all’interno di un passeggino. Iodice, che ha testimoniato quanto accaduto con un video poi pubblicato sui social network, è intervenuto prima chiedendo all’uomo di liberare l’animale e poi, davanti al suo rifiuto, chiamando la Polizia. “E’ una barbarie fuori dal mondo camminare con un animale legato in quel modo – spiega Iodice – siamo per la libertà di culto ma non accetto che nel nostro Paese si possa pensare di andare in giro con un animale incaprettato nel passeggino. Ho urlato forte il mio disappunto e lo farò sempre”.

La Polizia ha allertato l’Asl e l’uomo è stato denunciato per maltrattamento di animali.