Caporalato, altri dodici africani morti: seconda strage in Puglia in poche ore

di Redazione

Ci sono 12 morti in un’altra tragedia sulla strada che si è verificata nel Foggiano a Ripalta di Lesina. Sarebbero tutti lavoratori stranieri, probabilmente africani, che viaggiavano su un furgone che si è scontrato con un tir. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L’incidente si è verificato lungo la statale 16 all’altezza dello svincolo per Ripalta. A bordo del furgone c’era un numero imprecisato di braccianti agricoli extracomunitari, sembra tutti africani, che si è scontrato con un camion carico di farinacei. Una analogia incredibile con l’incidente che è capitato sabato pomeriggio sempre nel foggiano ad Ascoli Satriano, più o meno con la stessa dinamica. I morti furono quattro africani. Al momento dal furgone sono stati estratti 12 cadaveri. Sono ancora in corso le operazioni da parte dei vigili del fuoco. Sale il bilancio della strage di braccianti agricoli stranieri morti nell’incidente stradale di questo pomeriggio nei pressi di Lesina, in provincia di Foggia. I feriti sarebbero al momento 3, tra i quali l’autista del camion contro il quale si è scontrato il furgone degli africani. L’autoarticolato non trasportava pomodori, come riferito in un primo momento, ma farinacei. I tre feriti non dovrebbero versare in pericolo di vita.