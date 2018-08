Cane aiuta il padrone che sta male e diventa un piccolo eroe del web (video)

di Mia Fenice

Continua a girare sul web il video che mostra un cane che “aiuta” il suo padrone disteso al centro della strada perché sta male. L’uomo non si muove: il cane gli gira intorno, gli lecca il viso. Attorno al suo padrone si è formato un capannello di persone, c’è anche un poliziotto che cerca di avvicinarsi per soccorrere l’uomo. Ma il cane non lo permette, gli abbaia. Una scena che dura più di un minuto, poi il poliziotto riesce ad avvicinarsi all’uomo e a farlo alzare. Il video diventa subito virale e in pochi giorni il cane diventa il piccolo eroe del web.