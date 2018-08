Cane aggredisce in viso un’ex modella e la proprietaria fugge (video)

di Mia Fenice

Un cane ha aggredito un’ex modella che lo stava accarezzando. La donna è stata costretta, per le ferite riportate al volto e ad un occhio, a ricorrere alla chirurgia plastica. È accaduto in un ristorante del Colorado. La donna lo stava accarezzando tranquillamente. All’improvviso però il cane un husky bianco e nero, come si vede in un video diffuso dalla polizia, le è saltato addosso mordendola al volto. La proprietaria del cane prima si è avvicinata alla donna e poi ha subito preso le sue cose ed è scappata via col cane.