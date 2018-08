Calcio, adesso la Var sarà visibile sui maxischermi degli stadi di serie A

di Redazione

Var in diretta anche per i tifosi. La Lega di Serie A ha annunciato, con una circolare pubblicata sul proprio sito ufficiale, che la Var (Video assistant referees), sarà visibile sui maxischermi degli stadi dall’inizio del massimo campionato di calcio. Una rivoluzione che segue la rivoluzione, perciò. E che consentirà a tutti i tifosi presenti allo stadio di poter riguardare le immagini oggetto della valutazione arbitrale. Le immagini della Var saranno comunque diffuse solo dopo che l’arbitro avrà preso la sua decisione e che sarà autorizzata solo la trasmissione di immagini relative alla gara in corso. Non potranno invece essere trasmesse azioni controverse relative a fuorigioco e falli. Le immagini potranno essere trasmesse una sola volta e mai in fase rallentata. Comunque sia una soddisfazione ulteriore per chi si recherà allo stadio.