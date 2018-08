Caccia a un passeggero sospetto a Francoforte: evacuato l’aeroporto

di Laura Ferrari

Sarebbe stato un passeggero sospetto, che risulta tuttora irreperibile, il motivo dell’evacuazione del terminal 1 dell’aeroporto di Francoforte. Lo sgombero è avvenuto questa mattina, dove una voce all’altoparlante ha invitato i viaggiatori a lasciare l’aeroporto immediatamente, per motivi di sicurezza. Da parte delle autorità tedesche ancora non è stata data una motivazione sull’improvviso ordine di evacuazione. Tra i viaggiatori in transito nell’aeroporto tedesco, ha fornito la sua testimonianza in tempo reale il giornalista sportivo Sandro Sabatini, che su Twitter ha postato alcune immagini delle fasi dello sgombero. «Evacuazione del Terminal1 dell’aeroporto di Francoforte. Tutto si svolge in sicurezza, ordine e senza panico», ha scritto sui Social il giornalista di Mediaset premium. Per l’intervento degli agenti sono state fermate anche le operazioni di imbarco. Non è ancora nota la ragione dell’intervento, di cui la polizia federale dell’aeroporto dà notizia su Twitter. Secondo il quotidiano Bild, che cita fonti aeroportuali, una persona non autorizzata avrebbe oltrepassato l’area di sicurezza, rendendosi irreperibile.