Bullismo a Napoli, lancio di un uomo nel cassonetto e botte nel metrò (video)

di Robert Perdicchi

Il sito “Made in Vrenzolandia” e la pagina Fb del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Borrelli pubblicano due video davvero inquietanti di episodi di bullismo a Napoli – ma si può tranquillamente parlare di violenza – nei quali dei ragazzini si consentono di tutto. In un primo video la scena è quella di un uomo, secondo alcuni con problemi psichici, prima irriso con coro anti-juventini poi scaraventato in un cassonetto. Nel secondo dei baby bulli in metropolitana spaventano le persone e le aggrediscono, sotto gli occhi di tutti.