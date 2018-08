Bufera sulla deputata Pd: posta foto osé nel giorno della tragedia di Genova

di Aldo Garcon

Scoppiano le polemiche contro Patrizia Prestipino, deputata dem, che nel giorno della tragedia di Genova ha postato sui social una fotografia, in controluce, che ricorda lo spogliarello di Kim Basinger nel film Nove settimane e mezzo. «Il mio (nostro) imbarazzo nasce soprattutto dal fatto che lei è una deputata della Repubblica, eletta dal popolo, nelle liste del Partito Democratico, il partito che della morale pubblica e del rispetto istituzionale fa proprio un punto identitario e irrinunciabile – ha detto al Messaggero Lucrezia Colmayer, assessore alle pari opportunità del II municipio – Sono due i motivi per cui lei, postando quelle foto, mi (ci) ha imbarazzato e creato un senso di vergogna». E ancora: «Si stava ancora scavando per recuperare persone morte schiacciate e lei pensava bene di posare in stile Nove settimane e mezzo, tanto per rimanere ad un film che sicuramente ha influenzato la sua giovinezza. Non lo trova inopportuno?». Ad attaccare la deputata piddì sono stati anche diversi utenti. Tanto che, nel giro di poco tempo, il post è sparito dalla pagina Instagram della Prestipino.