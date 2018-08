Bono chiede all’Italia di accogliere i migranti: «Ve lo dico io, che non sono ricco e viziato…»

di Redazione

«Credo nella compassione degli italiani. L’Italia non deve essere lasciata sola». Parola di Bono Vox, leader della band U2, intervenuto oggi in diretta telefonica su RTL102.5 dove si è espresso sulla questione dei migranti. «Un tema molto complicato – ha sottolineato Bono Vox – è difficile capire lo stato di queste persone che lasciano le loro terre. Nel mondo c’è molto odio, basta vedere quello che è successo tra America e Messico con bambini isolati dai propri genitori: per questo, la Statua della Libertà si copre ancora il viso dalla vergogna».

Il leader degli U2 sottolinea: «Noi non siamo così. Noi irlandesi come voi italiani possiamo capire cosa voglia dire migrare. Credo negli italiani e nello spirito compassionevole e l’Italia non deve essere lasciata da sola. Sono un essere umano anche se posso sembrare un ricco viziato e fortunato. Ho il diritto di dire queste cose», ha concluso Bon Vox.