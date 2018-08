Bombe anarchiche contro la Lega. Salvini: “Criminali, non molliamo”

di Giovanni Trotta

Torna la strategia della tensione degli anni di piombo? Di sicuro tornano le bombe contro chi non la pensa come i terroristi. Oggi alle ore 13.55 un ordigno rudimentale è esploso in via Fontana 95, a Villorba, in provincia di Treviso, davanti alla storica sede della Lega, conosciuta come K3. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, col personale operativo del nucleo Nbcr. Nessuna persona è rimasta coinvolta, limitati i danni al portone di ingresso. Ma gli ordigni erano due, il secondo è stato disinnescato dagli artificieri. Questa sede della Lega è molto nota in Veneto, si pensi che proprio qui il governatore Luca Zaia ha festeggiato i suoi successi elettorali. Secondo le prime informazioni, la bomba è esplosa di notte, e nessuno avrebbe sentito il botto. Tuttavia è arrivato un volantino in questura annunciando la presenza delle bombe nella sede della Lega. I dirigenti leghisti (l’ex sindaco di Treviso Gian Paolo Gobbo è arrivato in sede) sono stati avvertiti dalla Polizia. Come da consolidata tradizione, la prima bomba era in realtà una trappola: l’ordigno più potente era il secondo, che sarebbe dovuto esplodere quando i soccorsi fossero arrivati. Il volantino, a quanto si apprende, è firmato da una sigla anarchica la cui autenticità è ora vagliata dagli inquirenti.