Boldrini umiliata: «È stata lei a convincermi a votare Salvini» (video)

di Augusta Cesari

Un siparietto formidabile. L’espressione di Laura Boldrini in piazza San Babila a Milano tra i manifestanti contro l’incontro in prefettura tra Matteo Salvini e Vikltor Orban, vale il prezzo del biglietto, come si suol dire. Prima inorgoglita, poi spiazzata, poi simulatrice, poi imbarazzata. Una sequanza di immagini che sta facendo il giro del web. Ma cosa è capitato alla “presidenta” per essere passata attraverso questa gamma variegata di emozioni? Un episodio veramente esilarante. Le si è avvicinato un uomo, che la Boldrini presume essere un “contestatore” di Salvini e dell’incotrno in essere con Orban. L’uomo ha un cellulare in mano e sta registrando un video che si rivelerà essere una presa in giro per l’ex presidente della Camera. Che pensava di “giocare in casa”. Soprattutto quando l’uomo le ha detto: «Volevo ringraziarla». La Boldrini felice ha sorriso. E di cosa? Per le tante battaglie a favore dei migranti? per essere vicino ai disperati di tutto il mondo tranne che degli italiani? No: ecco la risposta: «Volevo ringraziarla: lei mi ha convinto a votare Salvini». Ci ha messo un po’ la Boldrini a focalizzare lo smacco, la presa in giro, l’effetto che ha fatto su tanti italiani. All’inizio sembra non capire, sorride. Poi ha replicato: «Votate Salvini? Allora è la fine». E subito si è allontanata. Il video è stato pubblicato sul profilo Fb di Amici della Lega-Salento.