Boldrini non si dà pace: “Perché Salvini si occupa solo dei migranti?” (video)

di Carlo Marini

Si chiama Matteo Salvini la nuova ossessione dell’ex presidente della Camera Laura Boldrini. Ieri è giunta in piazza San Babila a Milano per presenziare al presidio contro il ministro dell’Interno e il presidente ungherese Orban. La Boldrini non ha perso occasione per scagliarsi contro il leader leghista, dicendo tutto e il contrario di tutto. In un primo momento l’esponente di LeU ha sostenuto che Salvini non avrebbe ottenuto successi nelle politiche sui migranti. “Non ha rimandato a casa nessun migrante”, ha tuonato. Poi, ha cambiato registro, forse leggendo negli occhi dei suoi interlocutori più di qualche perplessità. Che proprio lei dica che Salvini non ha fatto niente contro l’immigrazione clandestina è una solenne castroneria. A quel punto, ha detto esattamente il contrario. «Salvini pensa solo ai migranti – ha attaccato la Boldrini – non pensa ad altri problemi del Paese». Insomma, una dichiarazione dove l’ex presidente della Camera ha palesato di possedere poche idee e, per di più, confuse.