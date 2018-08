Bernini: «Contro Salvini una grottesca fabbrica di ipotesi di reato»

di Alessandro Giuliani

«Ad Agrigento sembra essersi messa in funzione una grottesca fabbrica delle ipotesi di reato nei confronti del ministro dell’Interno. Un conflitto istituzionale che riporta d’attualità pagine nere della Repubblica, fatte di accanimento giudiziario con fini politici (altro che coazione!) tale da far cadere governi e cambiare, in peggio, la storia d’Italia». A giudicare molto fosco e inquietante il quadro politico che si sta configurando sul caso dei migranti della nave Diciotti, ma più in generale sull’operato del ministro Salvini è Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, che dal suo profilo Fb difende il vicepremier, nonostante le tante polemiche che Forza Italia non fa mancare alle iniziative, soprattutto economiche del governo Lega-M5S . «È il momento di dire basta a una giustizia che invece di essere e apparire al di sopra delle parti, entra a gamba tesa nell’agone politico e pregiudica l’azione di un esecutivo, giusta o sbagliata che sia, e i diritti degli elettori. Lo diciamo oggi dai banchi dell’opposizione – specifica la Bernini – convinti che i veleni del corto circuito tra politica e magistratura debbano essere definitivamente neutralizzati, chiunque si trovi a Palazzo Chigi, dall’antidoto di una sempre più urgente riforma della giustizia che renda i magistrati realmente responsabili delle decisioni che assumono».