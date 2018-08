Berlusconi lancia segnali di pace a Salvini: “Dobbiamo andare d’accordo”

«Il centrodestra è ineliminabile in Italia e quindi dobbiamo sempre andare d’accordo». Con queste parole Silvio Berlusconi cerca di gettare acqua sul fuoco dopo le polemiche delle ultime ore con Salvini sulla Rai. Il leader di Forza Italia ha risposto ai cronisti che gli hanno chiesto quali sono i suoi rapporti con il ministro dell’Interno, e suo alleato della Lega, dopo le tensioni sulle nomine a viale Mazzini. L’ex premier ha parlato ai cronisti dalla sua auto, mentre lasciava l’ospedale San Raffaele dopo lo scontro sulla presidenza Rai.

Berlusconi ha lasciato l’ospedale San Raffaele

Berlusconi ha lasciato l’ospedale dove è rimasto alcuni giorni per effettuare alcuni controlli programmati da tempo. L’ex premier ha lasciato la struttura in auto, accompagnato dalla scorta e dalla parlamentare di Forza Italia, Licia Ronzulli. Prima di lasciare l’ospedale con la sua auto ha abbassato il finestrino e si è fermato a salutare i cronisti che gli hanno chiesto qual è il suo stato di salute. «Bene sto bene», ha risposto e sui controlli ha spiegato: «Tutto a posto grazie». Un suo sostenitore si è avvicinato e gli ha fatto gli auguri. Berlusconi lo ha ringraziato e gli ha stretto la mano.

Toti sullo scontro Berlusconi-Salvini: “Alleanza non si discute”

Sullo sontro tra Salvini e Berlusconi è intervenuto anche uno dei big di Forza Italia, Giovanni Toti. «Il centrodestra non credo sia in discussione. La poltrona del presidente della Rai non vale certamente le decine di centinaia di comuni ben amministrati dalla nostra coalizione, le sette regioni che abbiamo conquistato insieme e tutto il lavoro fatto in questi 20 anni». Così il governatore della Liguria dopo lo scontro sul nome di Foa. «Io mi auguro che il lavoro possa continuare per i prossimi 20». E sul fatto che elementi di spicco del suo partito abbiano fatto pressioni su Berlusconi perché non aprisse a Foa, come pare stesse facendo, ha detto: «I retroscena dei giornali ho imparato a non leggerli da quando faccio il giornalista».