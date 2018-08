«Berlusconi in forma»: Briatore posta lo scatto “rubato” a Villa Certosa

di Redazione

Sorrisi e sguardi complici a Villa Certosa. Ospite in Sardegna dell’ex Cavaliere, Flavio Briatore pubblica sui social uno scatto rubato durante una giornata di relax passata insieme a Silvio Berlusconi e all’imprenditore francese Martin Bouygues. Nella didascalia, i complimenti al leader di Forza Italia: «Lunch con Silvio Berlusconi molto in forma e Martin Bouygues», si legge. Lo scatto è stato postato sul profilo Instagram di Briatore. Il leader di Forza Italia in completo bianco appare molto divertito e la foto di fatto immortala una scena che sottolinea l’amicizia che lega Berlusconi, Briatore e Bouygues. La foto sarebbe stata scattata nel buen retiro in Sardegna del Cavaliere, la sua Villa Certosa come sottolinea lo stesso Briatore nell’hashtag usato per accompagnare la foto sui social. Spesso l’ex premier trascorre le sue vacanze estive proprio in Sardegna dove ama trascorrere il tempo libero in compagnia degli amici più cari tra una battuta e un pranzo sotto gli alberi della sua villa.