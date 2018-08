Berlusconi, Gelmini, Bernini: FI compatta dalla parte di Salvini. «Vicenda assurda»

di Redazione

Il primo ad esprimere vicinanza e solidarietà al ministro Salvini indagato per la vicenda dello sbarco della Diciotti è stato proprio il leader del partito, Silvio Berlusconi che, a nome di Forza Italia, ha affidato a una nota pieno sostegno al vicepremier leghista. «Esprimo la mia vicinanza a Matteo Salvini la cui assurda ed inconsistente vicenda giudiziaria non potrà che avere un esito a lui favorevole. Ancora una volta l’autorità giudiziaria è intervenuta su una vicenda esclusivamente politica su cui non dovrebbe minimamente interferire» ha dichiarato il leader azzurro in difesa del titolare del Viminale indagato dalla Procura agrigentina.

Berlusconi-Gelmini-Berini: la solidarietà di FI a Salvini

E non solo: appoggio al numero uno della Lega è stato espresso a chiare lettere anche dalle capigruppo di Forza Italia di Camera e Senato, Mariastella Gelmini e Anna Maria Bernini che, in una nota congiunta hanno messo nero su bianco come «ipotizzare la commissione di un reato da parte del ministro Salvini, appare davvero incomprensibile. Le norme costituzionali sul punto sono più che chiare ed evidenti. La decisione del ministro, condivisibile o meno, non può trovare sindacato da parte dell’Autorita Giudiziaria». E ancora: «Questo Parlamento e l’attuale maggioranza non potranno esimersi dall’affrontare e risolvere definitivamente le continue ingerenze della Giustizia sulla Politica. Forza Italia se ne è sempre fatta carico, anche quando la gravità della situazione non era da tutti compresa e condivisa», prosegue la nota congiunta delle due capigruppo, che poi conclude: «Il Presidente Berlusconi, i suoi collaboratori, e moltissimi esponenti del centrodestra sono stati oggetto di innumerevoli, infondate e pretestuose indagini che hanno modificato profondamente la situazione politica italiana, favorendo altre forze politiche. Tutto ciò era ed è inaccettabile. Il procedimento a carico del ministro Salvini, al quale va la nostra solidarietà per essere incappato nel cortocircuito politica-giustizia, sarà certamente archiviato, ma la riforma della giustizia non può attendere oltre». Un’affermazione condivisa e rilanciata del resto in queste ore dallo stesso Matteo Salvini.