Berlusconi: «Di Maio sbanda». Conte da Trump? «Solo un atto di cortesia»

di Giorgio Sigona

Berlusconi non cambia opinione, Di Maio non è all’altezza della situazione, la barca dei grillini fa acqua da tutte le parti e i dati iniziano a certificarlo. «L’ultimo governo che mantenne il livello di disoccupazione in Italia sotto la media europea fu anche l’ultimo governo scelto dagli italiani, il nostro. Da allora, soprattutto al Sud, il dramma disoccupazione si è aggravato sotto i governi della sinistra, e si sta aggravando ancora grazie alle politiche dei Cinquestelle. Il cosiddetto “decreto dignità”, pervicacemente voluto da Di Maio, farà perdere ancora altri posti di lavoro», afferma Silvio Berlusconi, in un’intervista a Il Mattino.

Berlusconi non fa sconti:

Conte negli Usa per “simpatia”

«Da molto tempo ripeto la necessità di tornare allo “spirito di Pratica di Mare” nelle relazioni internazionali», aggiunge Berlusconi. «Ma per il momento mi sembra molto prematuro il paragone con quello che fece il mio governo per portare a uno storico accordo tra Stati Uniti, Russia, Europa. Per ora abbiamo visto solo -da parte del presidente Trump- un atto di cortesia personale nei confronti del premier italiano, accompagnato però dalla richiesta di attenersi ad alcuni indirizzi della politica americana. Conte ha riscosso simpatia, ma non bisogna confondere la simpatia con l’autorevolezza. Nella sostanza non è cambiato nulla».