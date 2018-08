Badante aguzzina costringe un anziano ottantenne a mangiare l’erba

Così affamato da mangiare l’erba del prato. L’anziano, un ottantenne immobilizzato su una sedia a rotelle, è stato visto in giardino mentre strappava l’erba e se la metteva in bocca, mangiandola. La segnalazione di alcuni passanti ha spinto gli agenti della polizia locale del Medio Verbano, nel Varesotto, a fare un sopralluogo alla villetta di un anziano 81enne di Cittiglio, paesino di 4mila abitanti. Lì, gli agenti hanno scoperto che una situazione agghiacciante: l’uomo era in condizioni pietose, malnutrito e sporco. Per sfuggire ai morsi della fame si era ridotto a mangiare l’erba pur di avere un po’ di sostentamento.

Badante aguzzina, l’accusa

La badante del pensionato, una 40enne italiana assunta regolarmente, lo malmenava, non lo puliva e spesso non gli preparava nemmeno i pasti nè gli somministrava i medicinali. La procura di Varese, come riporta il quotidiano Il Giorno, ha aperto un’inchiesta. La 40enne badante è accusata di circonvenzione di incapace e maltrattamenti. Secondo i primi accertamenti la badante aguzzina, infatti, avrebbe svuotato il conto corrente della vittima, intascandosi regolarmente la pensione dell’anziano dal 2016 a oggi. L’uomo, dopo l’intervento dei vigili urbani e dei servizi sociali è stato affidato a struttura dove potrà finalmente essere curato e assitito.