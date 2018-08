Baci gay a Pisa in pieno centro, ira del consigliere leghista: «Fatelo a casa vostra»

di Alberto Consoli

Le effusioni gay a Pisa stanno scetenano un putiferio. Non è omofobia, è rispetto per il decoro e condanna di ogni esibizionismo, ma per i buonisti tutto è buono per scatenarsi con le accuse al consigliere della Lega che ha stigmatizzato l’episodio svoltosi in pieno centro. E’ accaduto che «in piazza XX settembre, davanti al Comune, due maschi si accarezzavano e si baciavano. Facciano che cosa vogliono a casa loro, ma perché fare questi show davanti a turisti e bambini?». Il post è comparso sulla pagina facebook di Manuel Laurora, consigliere comunale della Lega a Pisa. E, come era prevedibile, ha scatenato un putiferio tra i soliti radical-chic alla fiera delle ipocrisie. Questi i post in cui il consigliere ha descritto l’episodio.

».

Laurora ha chiarito il suo pensiero contro chi lo ha subito accusato di omofobia: l’amore non ha bisogno del “carnevale”. Qualcuno fa finta di non capire, qua non si tratta di omofobia, piuttosto di esibizionismo e mancanza di rispetto verso gli altri. E ciò vale per tutti. Se la sinistra estrema vuole organizzare una piazza dove si baciano fra uomini, donne e chiunque vuole, la faccia tranquillamente ma evitino di strumentalizzare il mio pensiero, che è chiaro e semplice», ha dichiarato alla Nazione. Si chiama rispetto ed è un valore molto condiviso, come dimostrano i tanti commenti di stima a Laurora. «Ho ricevuto diversi messaggi privati di persone che si dichiarano omosessuali e che condividono il mio post». E comunque se questa è la politica della sinistra, ovvero attaccarsi ad un post, poi si capisce bene perché anche a Pisa sono stati spediti a casa. «Comunico sin da ora che chiunque mi darà dell’omofobo sarà querelato e delle conseguenti denunce risponderò solo attraverso i miei legali».

La provocazione della consigliera Pd

La consigliera regionale del Pd Alessandra Nardini non paga della risposta, ha rilanciato: «Laurora non è omofobo? Allora sostenga il patrocinio del comune di Pisa per il Toscana Pride 2019 o inviti il sindaco (l’appena eletto Michele Conti, di centrodestra) a riconoscere le figlie e i figli delle famiglie arcobaleno, quelle che per il suo collega leghista e ministro Fontana, per intenderci, non esistono». La polemica andrebbe avanti a oltranza per la consigliera Pd, che ha tempo da perdere dietro un post senza preoccuparsi della polverizzazione del suo partito. Per questo Laurora risponde così, per stemperare i toni: «Visto che il consigliere regionale del PD Alessandra Nardini insiste sul fatto che dovrei dimostrare di non essere omofobo, ok, no problem, se Andrea Serfogli (consigliere comunale di primo piano del PD), è consenziente, da uomo a uomo, sono pronto ad una pubblica dimostrazione durante il prossimo consiglio comunale. Ma solo un bacio eh (niente esibizionismo e show)». Già, meglio riderci su.