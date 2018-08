Autostrade, l’affondo di Gasparri: «Far luce su quanto avvenne con Prodi e Di Pietro»

di Fulvio Carro

«Ben venga la commissione di inchiesta che Forza Italia chiede con vigore sullo stato delle infrastrutture. Potremo approfondire quanto accadde nel 2007 e che troppi hanno dimenticato. Ci fu chi tra i sindaci dell’Anas contestó bilanci e inadempienze della Società Autostrade, già allora dei Benetton. I rilievi, su cifre importanti pari a 5 miliardi, portarono a una azione legale, che non ebbe seguito per l’ambigua decisione del rinnovo trentennale della concessione voluto dal ministro Di Pietro del governo Prodi». Lo dichiara il senatore di Fi, Maurizio Gasparri. «Poi c’è stato un rinnovo di altri cinque anni – spiega – infilato in interventi di fine anno a bassa visibilità, in epoca successiva. Al tempo dei governi Prodi si stabilirono intese tutte da verificare. Poi altri esponenti del centrosinistra, come ricordano oggi siti molto attenti, hanno creato ambigui intrecci tra incarichi di governo e incarichi in società autostrade e poi perfino in FFSS. Inoltre abbiamo avuto politici di rango, Pd, approdati in organi societari di gruppi legati ad Autostrade, come Abertis».

«Come ci fu un tempo la “sinistra ferroviaria” abbiamo avuto una “sinistra autostradale” che deve dare molte spiegazioni. Ovviamente – incalza Gasparri – con le concessioni non si scherza. All’Italia, a Genova in primis, servono opere sicure e moderne, non contenziosi infiniti che paralizzerebbero il paese. Però ci sono domande da fare, risposte da pretendere, condizioni di concessione da rivedere, monitoraggi da effettuare subito e ovunque. Contrastando sia chi punta solo a profitti facili, sia chi, dicendo no a tutto, è padre dei mille disastri italiani», conclude.