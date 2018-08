Autostrade, Fontana: «Lo Stato controlli l’esecuzione delle convenzioni»

di Giorgio Sigona

«Credo che sia opportuno far delegare in modo serio e lo Stato si prenda l’onere di controllare l’effettiva esecuzione delle convenzioni». Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana commentando il futuro di Autostrade a margine del meeting di Rimini. «La collaborazione tra pubblico e privato è assolutamente necessaria e non se ne può fare a meno. Sono convinto che questa sia la strada giusta a livello nazionale. Ed è quello che sta sostenendo Matteo Salvini».