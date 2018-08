Australia, Scott Morrison è il nuovo premier: linea dura sui migranti

di Fortunata Cerri

Il primo ministro conservatore australiano Malcolm Turnbull è stato sfiduciato dal gruppo parlamentare del suo Partito liberale, al governo in coalizione con il Partito nazionale. I liberali hanno così designato a succedergli l’attuale ministro delle Finanze, Scott Morrison, uno degli artefici del giro di vite sull’immigrazione citato come modello da Matteo Salvini. Morrison, alleato del deposto Turnbull, ha sconfitto l’avversario Peter Dutton con una votazione 45-40. Josh Frydenberg, ministro dell’Ambiente e dell’Energia, è stato scelto come vice leader liberale.

Scott Morrison e la linea dura contro i migranti

Il neo-premier, 50enne cristiano evangelico aveva inaugurato nel settembre 2013 la politica del “No way”, la linea dei respingimenti per i barconi di migranti che tentano di raggiungere l’isola-continente. Come ministro dell’Immigrazione della Protezione dei confini, aveva tradotto in pratica la linea dura del governo Abbott con l'”Operazione frontiere sovrane” per scoraggiare i richiedenti asilo dall’arrivare via mare con i respingimenti operati dalle navi della Marina con operazioni in alto mare su cui vige il massimo riserbo. I richiedenti asilo intercettati vengono portati nei campi di detenzione su isole sperdute nel Pacifico, a Nauru e in Papua Nuova Guinea. Così dai 37 sbarchi illegali del 2013 si è passati a zero dal luglio 2014 a oggi. Diminuiti anche i tentativi: in tre anni sono stati bloccati soltanto 18 barconi.