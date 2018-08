Atene, profughi bloccano l’autostrada e bastonano gli automobilisti (video)

di Guido Liberati

È emergenza immigrazione anche in Grecia, dove la politica del governo di sinistra ha portato a un eccessivo affollamento nei centri di accoglienza. Martedì mattina un gruppo di circa 100 profughi hanno bloccato l’autostrada tra Atene e Lamia. Durante il blocco del tratto autostradale, alcuni migranti hanno colpito con mazze e bastoni alcuni automobilisti di passaggio. La polizia greca non è stata in grado di gestire l’emergenza e diversi automoblisti sono rimasti feriti e macchine danneggiate.

Secondo le associazioni umanitarie che hanno giustificato il blocco e le violenze, il raid dei profughi è stato organizzato per protestare contro le condizioni di vita nel centro di accoglienza di Malakasa, nell’Attica orientale. Secondo quanto riferisce il quotidiano “Kathimerini“, la protesta è stata organizzata dopo le recenti inondazioni nel centro di accoglienza di Malakasa. L’hot spot in questione può ospitare fino a millecinquecento persone, ma ha già superato la capacità di affulenza. La protesta dei migranti ha causato traffico e ritardi, con code per diversi chilometri lungo il tratto stradale interessato.