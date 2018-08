Assurdo: ora per lo stupro della 15enne a Jesolo il Pd se la prende con Salvini

di Redazione

“Una ragazzina di 15 anni stuprata in spiaggia. Salvini aveva annunciato: ‘operazione spiagge sicure’. Tra ferie fritture e selfie il ministro degli interni non trova il tempo per garantire la sicurezza alle donne. All’Italia servono meno chiacchiere e più fatti”. Lo scrive su Twitter Alessia Morani, deputata del Partito democratico, a proposito dell’arresto a Jesolo del cittadino senegalese accusato di violenza sessuale ai danni di una 15enne. In pratica il Pd non sa più quale sia la linea da seguire sugli immigrati: pur di prendersela con Matteo Salvini una volta fa i sit in nei porti e indossa magliette rosse e un’altra chiede più sicurezza sulle spiagge, il che significa anche pugno di ferro verso gli irregolari che vivono di espedienti.

Ma Alessia Morani non è la sola a puntare l’indice contro Salvini. La segue in questa direzione anche Matteo Ricci, che su Twitter scrive: “#jesolo @matteosalvinimi è il #ministrodellapropaganda, non si ricorda che spetta a lui e al suo ministero garantire la sicurezza. Il ministro interni deve parlare meno e fare di più, spegnere tensioni e non crearle. Solidarietà alla giovane ragazza e pena certa per lo stupratore”. E anche il Pd Franco Vazio rovescia così la frittata passando dal grido “accogliamoli tutti” alle bacchettate per i mancati rimpatri: “Avevano promesso in due settimane di rendere le spiagge e il Paese sicuri, rimpatriando oltre 10.000 immigrati al mese….Tutto come da copione … solo l’ennesima presa in giro di un governo sempre più incapace e sempre più violento. Più falliscono nel realizzare le promesse fatte, più cercano di aizzare gli animi per nascondere la loro pochezza”. Si fa sentire persino Emanuele Fiano: “Spiagge sicure? È solo un bluff”.

Dura la replica del leghista Roberto Calderoli: “Il terribile stupro di Jesolo, subito da una 15enne, perpetrato da un immigrato senegalese con precedenti penali, come gli altri orribili stupri commessi da immigrati criminali in questa nefanda estate e in quelle precedenti (ricordiamo Butungu a Rimini), sono conseguenza solo e soltanto delle dissennate politiche attuate dalla sinistra al governo negli ultimi cinque anni”.