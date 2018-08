Associazioni gay contro Salvini: «No a madre e padre, meglio genitore 1 e 2»

di Leo Malaspina

La decisione del ministro Matteo Salvini di ripristinare la dicitura “mamma” e “papà” nei moduli scolastici, scandalizza le associazioni gay, considerano la decisione del titolare del Viminale come un attacco ai loro diritti di “genitori”, in caso di adozione o di riconoscimento dei figli in coppie di fatto con procedure di utero in affitto espletate in altri paesi. «La settimana scorsa mi è stato segnalato che sul sito del ministero dell’Interno, sui moduli per la carta d’identità elettronica c’erano “genitore 1” e “genitore 2”. Ho fatto subito modificare il sito ripristinando la definizione “madre” e “padre”. È una piccola cosa, un piccolo segnale, però è certo che farò tutto quello che è possibile al ministro dell’Interno e che comunque è previsto dalla Costituzione. Utero in affitto e orrori simili assolutamente no», aveva annunciato in mattinata Salvini.

La reazione della lobby gay non è tardata ad arrivare: «Abbiamo appreso che il ministro dell’Interno Matteo Salvini vuole modificare la dicitura Genitore 1 e Genitore 2 dai moduli di richiesta per la carta di identità elettronica per figli minori. L’attuale dicitura dei moduli è quella di Genitori, senza alcun numero, come si può vedere anche dal sito del ministero perché non esiste un genitore prevalente rispetto a un altro», attacca Fabrizio Marrazzo portavoce di Gay Center. Quanto “alla richiesta di Salvini di sostituire la dicitura genitori con padre e madre, la troviamo discriminatoria per le famiglie lesbiche e gay, che non solo hanno aspettato anni per vedersi riconosciuti come genitori dai tribunali, ma ora si troverebbero anche impossibilitati ad ottenere i documenti per i propri figli”, osserva Marrazzo. «Continuiamo a rimanere colpiti dalla capacità del ministro Salvini di essere fuori dalla realtà. Nella realtà ci sono bambini e bambine con due mamme e due papà: famiglie italiane. Non lo dico io, ma le sentenze dei tribunali dei minori, i certificati di nascita e gli atti amministrativi che riconoscono la genitorialità di due mamme e due papà secondo il prioritario interesse del minore», protesta Marilena Grassadonia, presidente dell’associazione Famiglie Arcobaleno.

Plaude al vicepremier, invece, il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana: «La famiglia, la nostra priorità. Grazie Matteo Salvini!», scrive in un un post su Facebook, che incorpora il link all’intervista a Salvini dove in risposta a una domanda sulle adozioni gay, il vicepremier ha detto: «Difenderemo la famiglia naturale fondata sull’unione tra un uomo e una donna. Eserciterò tutto il potere possibile».