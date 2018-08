Asia Argento imbarazza Sky: è un giudice sgradito a “X Factor”

di Penelope Corrado

«Asia Argento ti credo. Bennett ti saltò addosso proprio come hai fatto tu con Weinstein». Lo scrive su Twitter Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato, commentando le ultime vicende che riguardano l’attrice e le presunte accuse di avere stuprato un minorenne.

Il dilemma di Sky: allontanare Asia Argento o tenerla?

In queste ore, il caso di Asia Argento diventa anche un problema commerciale di non poco conto per Sky. L’intenzione dei vertici della tv satellitare è quella di eliminarla da X Factor, dove figura come giurata. Lo riporta il Corriere della Sera, secondo cui l’attrice travolta dalle accuse di molestie mossa da Jimmy Bennett non sarebbe più giudice gradito del talent Sky. L’annuncio era arrivato con un comunicato diramato poche ore dopo il pesante articolo del New York Times che ha rivelato il caso, con la cessione di 380mila dollari da Asia Argento a Bennett: «Sky Italia e FremantleMedia Italia hanno letto oggi con attenzione e stupore quanto pubblicato dal New York Times su Asia Argento. Va ribadito che Sky Italia e FremantleMedia non hanno scelto Asia Argento come giudice di #XF12 per il suo impegno nella campagna #MeToo né per le sue posizioni personali, bensì(…) per le sue competenze musicali e le sue capacità di gestire un ruolo televisivo in un programma di questo tipo. (…) Ciò detto vogliamo essere molto chiari: se quanto scrive il New York Times fosse confermato, questa vicenda sarebbe del tutto incompatibile con i principi etici e i valori di Sky e dunque – in pieno accordo con FremantleMedia – non potremmo che prenderne atto e interrompere immediatamente la collaborazione con Asia Argento», aveva scritto Sky. Il problema tecnico, tuttavia, nasce dall’imminenza della prima puntata. In calendario il 6 settembre. Trovare un sostituto diventa un problema. E la stessa Argento, a sua volta, potrebbe fare causa a Sky per l’estromissione improvvisa.

Asia Argento scaricata anche dal suo ex legale

Nel frattempo, non arrivano molti attestati di solidarietà nei confronti dell’attrice. L’avvocato Annamaria Bernardini de Pace, che l’aveva difesa nella causa con il cantante Morgan per l’affidamento della figlia, ha avuto parole molto dure nei confronti della sua ex assistita. “Dopo aver vinto la causa è sparita e anc0ra mi deve pagare”. Ma questo, per la Argento è l’ultimo dei problemi.