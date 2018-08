Arrestato il nigeriano che tentò di stuprare una 25enne. Lei si salvò con lo spray

di Stefania Campitelli

È finito in manette dopo quasi 15 giorni di ricerche e indagini il nigeriano che la notte dello scorso 20 luglio ha tentato di violentare una ragazza di 25 anni, che è riuscita a evitare il peggio mettendo in fuga l’uomo utilizzando uno spray urticante. L’uomo di 31 anni, cittadino nigeriano e irregolare in Italia, è stato fermato dalla polizia ferroviaria e dai carabinieri a Milano con l’accusa di violenza sessuale. Le indagini condotte dai militari dell’Arma sono partite dalla denuncia presentata dalla ragazza. Lo scorso 20 luglio la giovane donna stava tornando a casa dal lavoro quando all’interno della Stazione ferroviaria Porta Garibaldi si è imbattuta nello stranero che l’ha avvicinata, bloccata e palpeggiata.

A causa della presenza in stazione di molti viaggiatori in un primo tempo l’uomo si è allontanato, ma non si è arreso e ha tentato ancora di molestare la venticinquenne cercando la violenza sessuale. Poco dopo, mentre la ragazza era sulla banchina ad aspettare il treno, l’immigrato si è rifatto avanti. Senza tentannare a quel punto la vittima ha reagito e si è difesa spruzzando negli occhi dell’aggressore lo spray urticante che aveva nella borsa.