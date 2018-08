Aretha Franklin in fin di vita. La sua voce senza tempo non si spegnerà (video)

di Paolo Sturaro

Aretha Franklin in fin di vita. Questa la notizia esclusiva riportata dal sito Showbiz411, che in un articolo a firma dell’amico di famiglia Roger Friedman racconta di una cantante “gravemente malata“, circondata nella sua casa di Detroit “dalla famiglia e dalle persone più vicine“. La famiglia della Regina del Soul, spiega ancora Friedman, “chiede preghiere e privacy”. Nel 2010 alla leggendaria cantante era stato diagnosticato un cancro mentre l’ultima performance pubblica, ricorda Showbiz411, risale all’agosto dello scorso anno, con l’esibizione al Philadelphia’s Mann Center: “Uno show miracoloso – si legge – visto che Aretha stava già combattendo con la disidratazione e la mancanza di forze”.

“Mancherà molto come madre, sorella, amica, cugina – scrive Friedman, lasciando così intendere l’estrema gravità delle condizioni di salute dell’artista -. Ma la sua eredità è più grande della vita stessa”.