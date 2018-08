Arabia Saudita, si incontrano prima del matrimonio. Arrestati per un bacio (video)

di Alessandra Danieli

Un romantico e appassionato bacio gli è costato l’arresto. Proprio così. È successo in Arabia Saudita a una coppia non ancora sposata che ha avuto l’ardire di pubblicare il video dell’incontro e del bacio, subito diventato virale. Incontrarsi, darsi un bacio prima del matrimonio in Arabia Saudita, infatti, è un reato punito con carcere e frustate. Anche se a separare le labbra dei fidanzati c’è l’abaya, l’abito nero che copre corpo e quasi tutto il viso delle donne saudite. Nel video il ragazzo ha immortalato un bacio scambiato con la propria fidanzata in macchina mentre le insegnava a guidare. Ma la condivisione su Snapchat gli è costata cara: la coppia è stata accusata di Khilwa, reato che punisce uomini e donne non appartenenti alla stessa famiglia che si incontrano da soli prima del matrimonio. In breve tempo il video è stato oscurato e il principe Muhammad bin Abdul Aziz, che governa la provincia di Jizan, ha ordinato l’arresto immediato dei due fidanzati. Dall’Arabia Saudita non trapelano ulteriori notizie sulle condizioni della giovane coppia.