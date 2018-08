Annuncio sul treno: “Zingari e molestatori, avete rotto, scendete!”

di Robert Perdicchi

“I passeggeri sono pregati di non dare monete ai molestatori e aglizingari: scendete alla prossima fermata, perché avere rotto i coglioni!”. Qualcuno, forse un controllore, un capotreno o un addetto alla sicurezza, una donna, a quanto pare, sulla linea da Milano per Cremona e Mantova, si è sfogato nel microfono facendo un annuncio pubblico a bordo che ha lasciato tutti senza parole.

Evidentemente esasperato dalle continue provocazioni di chi non paga i biglietti, ruba e infastidisce gli altri passeggeri, quella persona ha deciso di invitare i “non graditi” a scendere dal treno. Ma ovviamente, qualche solerte passeggero “buonista” pronto a indignarsi sempre contro gli italiani e mai contro chi non osserva le regole, immediatamente ha postato su Twitter un messaggio in cuo “processa” il capotreno, invece di chiedersi il perché di quell’annuncio: «A parte lo stupore per la solerzia con cui la gente si sta accodando a questa nuova Italia gialloverde, vi chiedo: secondo voi si può fare qualcosa? C’è qualche ente/associazione a cui abbia senso denunciare la cosa? Sono abbastanza convinto che questo comportamento sia sanzionabile. Il controllore di un treno, ad esempio, è un pubblico ufficiale», ha scritto un ricercatore universitario del San Raffaele su Twitter.

Ma la rete non la pensa esattamente come lui e in tanti lo hanno invitato a non prendersela con chi deve controllare e prova a proteggere i passeggeri ma con chi sale da “portoghese” sui treni per infastidire o rubare gli altri. Trenord, che gestisce la tratta, ovviamente ha dovuto censurare il comportamento della sua dipendente. “Ringraziamo il cliente per la pronta segnalazione – dice l’azienda dei trasporti – Quanto riportato è grave e inqualificabile, adotteremo i provvedimenti necessari”. Capotreno, dunque? No, potrebbe essere stato un passaggero a fare l’annuncio dopo aver avuto accesso al microfono della linea. In questo caso, vox populi, chi potrebbe mai perseguirlo?