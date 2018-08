Anni di violenze sessuali alla moglie: arrestato un 38enne disoccupato

di Gianluca Corrente

Anni di minacce, violenze sessuali e maltrattamenti. A scoprirli sono stati i carabinieri che hanno arrestato a Trapani un disoccupato di 38 anni, originario di Castelvetrano. I militari hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dal gip di Sciacca (Agrigento) per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale continuata commessi nei confronti della moglie dal 2014 al 2018. Una storia di violenza, anche e soprattutto nella sfera sessuale, tra le mura domestiche iniziata già nei primi anni della loro convivenza e che aveva portato la vittima, ormai esausta a lasciarlo nel 2010. Dopo la fine della loro relazione, minacce, vessazioni, inseguimenti e atti intimidatori erano proseguiti al punto da spingere la donna a denunciare l’ex marito, a cui era stato imposto il divieto di avvicinamento nei confronti dell’uomo, con successiva sentenza irrevocabile di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo, in riforma alla sentenza emessa dal Tribunale di Marsala, per i reati di violenza sessuale continuata (commessa dal 2011 al 2012) e maltrattamenti (commessi dal settembre 2010 fino al novembre 2012 a Poggioreale). «Nonostante l’attuazione di questi provvedimenti il comportamento del 38enne è rimasto invariato – spiegano gli investigatori dell’Arma -, continuando per anni le violenze e i maltrattamenti nei confronti della povera donna», che pochi giorni fa ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Sciacca a disposizione dell’autorità giudiziaria.