Ancora paura, il ponte Morandi scricchiola. Chiusura totale della zona rossa

di Aldo Garcon

Ancora paura a Genova: il ponte Morandi scricchiola. Nella zona sono stati sentiti strani rumori che provengono dal moncone est, la porzione di viadotto rimasta in piedi dopo il crollo del 14 agosto. A dare l’allarme sono stati alcuni cittadini che hanno sentito rumori e scricchiolii. È stato escluso che fossero rumori causati dal vento e sono stati attivati accertamenti tecnici ancora in corso e che hanno portato alla chiusura totale della zona rossa. L’area compresa tra via Fillak e via Porro è stata, quindi, interdetta a tutti, anche ai vigili del fuoco. Le autorità hanno disposto lo stop dei lavori e il divieto agli abitanti della zona di avvicinarsi per recuperare oggetti personali dalle loro case abbandonate dopo il disastro che ha causato la morte di 43 persone. I vigili aspettano ora che Autostrade per l’Italia comunichi i dati che vengono rilevati dalle apparecchiature, che tengono costantemente monitorata la parte di viadotto rimasta in piedi.

Ponte Morandi, la GdF negli uffici del provedditorato

Proseguono invece le indagini della Procura che, dopo la prima ispezione sul luogo, hanno portato la Guardia di Finanza nel provveditorato interregionale alle Opere pubbliche di Liguria, Piemonte e Val d’Aosta, l’ufficio periferico del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che si occupa della gestione tecnica, amministrativa ed economica dei lavori, delle forniture e dei servizi di competenza dello stesso ministero. Dovrebbe trattarsi di una normale acquisizione di atti, al momento non è stato effettuato nessun sequestro.