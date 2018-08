Ancona, trovate in casa la badante romena morta e una 91enne ferita

di Redazione

***FLASH*** Una scena agghiacciante, in una casa di Ancona. La badante romena di 62 anni trovata morta in bagno. L’anziana signora che veniva assistita (91 anni) in gravissime condizioni in cucina. A scoprire tutto è stato il nipote della novantunenne ferita, che si è trovato questa scena di fronte a prima mattina, poco dopo le 8 in via San Gaspare, a Brecce Bianche. La squadra mobile di Ancona sta cercando di far luce sull’accaduto, sul posto anche il pm Valentina Bavai. L’anziana è stata trasportata all’ospedale di Torrette con un’ambulanza del 118. Non si sa ancora da quanto tempo si trovasse in quella situazione. La badante sostituiva da tre mesi una collega che era andata in ferie in Romania. Quest’ultima proprio ieri la stava cercando al telefono, senza riuscire però a parlarci. Sul luogo della tragedia anche la polizia scientifica.