Alessandra Mussolini: «Mettiamo la Boldrini sulla nave e mandiamola in Libia»

di Roberto Mariotti

Duro attacco di Alessandra Mussolini a Laura Boldrini, dopo che l’ex presidente della Camera era salita a bordo della Diciotti, la nave della Guardia costiera bloccata a Catania. Ospite a L’aria che tira, su La7, l’europarlamentare si è scagliata contro la Boldrini accusandola di non essere andata in visita a Genova dopo il crollo del Ponte Morandi. «Ma vattene a Genova – ha detto la Mussolini – se proprio devi andare, non sulla Diciotti. Ci sono anche gli italiani che hanno bisogno». Quindi l’affondo: «Lasciamola nella nave e imbarchiamola per la Libia». Del resto, la Boldrini continua a creare polemiche con la sua crociata buonista attaccando in primis Salvini e provocando ogni volta una valanga di critiche. Le ultime sue uscite. «A bordo della nave ci sono persone sfinite, che arrivano da esperienze difficili, drammatiche, soprattutto le donne, si tratta di 11 giovani ragazze. Il ministro dimostri di essere un uomo, da padre faccia scendere almeno loro». Poi contro l’atro vicepremier: «Di Maio è patetico. Se le istituzioni sono presenti nei luoghi dei disastri fanno la passerella, se non vanno sono degli insensibili, distanti dal dolore delle persone. Una regola che, però, vale solo per gli altri, non per lui. Nella scorsa legislatura, infatti, sebbene fosse vicepresidente della Camera non l’ho visto in molti funerali dove sono morti tanti nostri connazionali o nelle ore più drammatiche del terremoto, quando ancora i vigili del fuoco scavavano tra le macerie per cercare persone ancora vive».