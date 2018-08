Alemanno: dite ai giudici che questo governo è stato votato dai cittadini

di Giovanni Trotta

Quel pm impedisce al governo di realizzare il programma votato dai cittadini. Secondo Gianni Alemanno (che questa mattina a nome Movimento nazionale per la sovranità, ha presentato un esposto-denuncia alla procura di Roma), il pm di Agrigento Luigi Patronaggio ha esagerato, perché nel pieno della vicenda dei naufraghi della nave Diciotti, ha denunciato il ministro dell’Interno, imputandogli i reati di sequestro di persona, sequestro di persona a scopo di coazione, arresto illegale, abuso d’ufficio e omissione d’atti d’ufficio. Il ministro – è la linea sostenuta dal Mns in una conferenza stampa, alla quale hanno partecipato anche il portavoce Mns Marco Cerreto, il coordinatore romano Giorgio Ciardi e l’avvocato Domenico Naccari responsabile dipartimento Giustizia – ha agito nella piena legittimità delle sue prerogative. “Se mai c’è stata un’invasione di campo della magistratura con la quale non si vuole aprire un conflitto ma, dinanzi a comportamenti che possono avere una rilevanza dolosa o colposa, riteniamo sia giusto che sia l’autorità giudiziaria a decidere”. Nella denuncia, presentata alla procura di Roma e diretta alla procura di Caltanissetta, territorialmente competente, contro Patronaggio si ipotizzano i reati di attentato ai diritti politici del cittadino, violenza o minaccia ai danni del corpo politico, amministrativo o giudiziario, usurpazione di pubbliche funzioni, rivelazione e utilizzazione dei segreti d’ufficio.

Alemanno: non alla spettacolarizzazione delle indagini

“Abbiamo riflettuto a lungo prema di prendere questa iniziativa – ha detto Alemanno – ma poi, quando abbiamo appreso che nuove ipotesi di reato erano state aggiunte ai danni di Salvini e del suo capo di gabinetto, abbiamo rotto gli indugi e abbiamo deciso di muoverci. Non vogliamo aprire un conflitto con la magistratura, tanto è vero che ci siamo rivolti proprio alla giustizia, affinché sia essa a valutare il comportamento di Patronaggio”. “E non vogliamo nemmeno difendere Salvini – ha aggiunto il segretario del Mns – che può benissimo difendersi da solo, ma difendere i nostri diritti di elettori. Come elettori abbiamo dato il preciso mandato a Salvini e al governo di fermare l’ondata migratoria e non vogliamo che questo mandato sia intralciato da un’iniziativa giudiziaria che noi riteniamo sia andata fuori campo. Non bisogna essere dei sommi giuristi per capire che i reati ipotizzati contro Salvini – ovvero l’abuso d’ufficio, sequestro di persona e arresto illegale – siano inconsistenti se non addirittura pretestuosi”. “Salvini ha operato nell’ambito delle sue funzioni mentre il pm Patronaggio ha spettacolarizzato l’indagine, cercando di condizionare l’azione del ministro. Salvini ha agito correttamente, in modo trasparente. Se c’è chi agisce per impedire al ministro di attuare il programma di governo, c’è anche chi difende il diritto del governo a realizzare il principio di bloccare i flussi migratori. Negli ultimi mesi gli sbarchi sono diminuiti dell’80% e indebolire la funzione del ministro – ha concluso Alemanno – rischia di rendere vani i risultati raggiunti”.