Agli ultras olandesi il derby del cuore: dalla curva una pioggia di peluche sui bimbi (video)

di Penelope Corrado

Fuori programma tenerissimo durante il campionato olandese. Al diciannovesimo minuto del derby di Rotterdam tra il Feyenoord e l’Excelsior, i tifosi del settore ospite che occupavano l’anello superiore dello stadio de Kuip hanno lanciato nel settore sottostante centinaia di pupazzi di peluches. Nel settore in cui sono stati lanciati i peluche, infatti, c’erano i bambini in cura presso l’ospedale pediatrico locale, il Sophia Children’s Hospital di Rotterdam. La gara si è interrotta per qualche istante durante il lancio di peluche con una collettiva standing ovation dello stadio. Il lancio degli orsetti fa parte della tradizionale iniziativa benefica annuale in favore dell’ospedale pediatrico olandese. Per la cronaca, il Feyenoord ha vinto il derby per 3 a 0.